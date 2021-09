Empoli-Sampdoria 0-3, le pagelle: muro Colley, Candreva scatenato

Candreva e Caputo trascinano la Sampdoria che, alla quarta giornata, trova il primo successo della gestione D'Aversa e sale a cinque punti in classifica. Blucerchiati padroni del campo ed Empoli battuto 3-0 grazie alla doppietta dell'ex di turno e al goal dell'esterno ex Inter.

VIDEO | Empoli-Sampdoria 0-3: goal e highlights

Nessuna insufficienza nei blucerchiati dove arrivano ottimi segnali per quello che riguarda l'intesa tra Quagliarella e Caputo sul fronte offensivo, ma anche da Damsgaard che, dopo alcune prestazioni incolori, torna a far vedere diverse giocate interessanti. Nessuna sbavatura in difesa, dove spicca Colley, pronto anche Audero quando chiamato in causa.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.