Empoli-Genoa, probabili formazioni: senza Destro scocca l'ora di Caicedo

Dopo i due pareggi contro Spezia e Venezia torna in campo il Grifone, che cerca punti per risalire dal fondo della classifica. Venerdì 5 novembre alle 20:45 si gioca Empoli-Genoa al Castellani, anticipo della dodicesima giornata di Serie A. La formazione di Ballardini occupa il terzultimo posto con 8 punti insieme allo Spezia, i toscani sono invece una delle sorprese di questa prima parte di stagione: con 15 punti la formazione allenata dall'ex Andreazzoli dorme sonni relativamente tranquilli.

QUI EMPOLI. Il tecnico dei toscani perde Stojanovic in difesa per squalifica (al suo posto Fiamozzi), ma recupera Romagnoli al centro della retroguardia (in vantaggio su Ismajili) e Ricci in mezzo al campo. In attacco Di Francesco è in vantaggio su Cutrone per fare coppia con l'ex Pinamonti, alle spalle degli attaccanti Henderson.

QUI GENOA. Ballardini non avrà a disposizione Destro, infortunato, al suo posto Caicedo che potrebbe fare coppia con Pandev con il supporto di Galdames sul fronte offensivo, Ekuban è l'alternativa con un modulo che diventerebbe un 4-3-3. Per il resto out i soliti Vanheusden, Bani, Fares e Maksimovic, centrocampo affidato a Sturaro, Badelj e Rovella, pochi dubbi anche in difesa.

Probabili formazioni Empoli-Genoa

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Fiamozzi, Tonelli, Romagnoli, Marchizza; Haas, Ricci; Bandinelli; Henderson; Di Francesco, Pinamonti. All. Andreazzoli.

Genoa (4-3-1-2): Sirigu; Cambiaso, Biraschi, Vasquez, Criscito; Sturaro, Badelj, Rovella; Galdames; Pandev, Caicedo. All. Ballardini.

Arbitro: Pairetto di Nichelino.

Calcio d'inizio: venerdì 5 novembre, ore 20:45.

Dove vederla: Dazn, Sky e Now Tv.