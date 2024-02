Empoli-Genoa, probabili formazioni: ancora qualche dubbio per Gilardino e Nicola

Il Genoa è pronto a sfidare l'Empoli sabato alle 15 al Castellani per continuare la propria marcia verso una salvezza più che tranquilla. Gilardino, reduce da sette risultati utili consecutivi, ha ricevuto dal mercato qualche rinforzo, Vitinha su tutti, ma ha perso Dragusin, addio che a dire la verità per il momento non ha lasciato grossi buchi visto l'ottimo rendimento del Grifone dopo la cessione del rumeno. L'Empoli invece è uscito indebolito dalla sessione invernale perché ha perso il suo uomo più pericoloso: Baldanzi finito alla Roma.

Empoli-Genoa, le scelte di Nicola

Nicola dovrà quindi fare a meno di lui e nel suo 3-5-2 ha già scelto la coppia offensiva formata da Cambiaghi e Cerri, non che avesse molto altro visti gli infortuni di Caputo e Destro, fuori dai giochi al pari di Bastoni d Ebuhei. Pochi dubbi nel resto della formazione toscana con Gyasi e Bereszinsky che si giocano il posto a destra e Maleh e Kovalenko in piena lotta per un maglia in mediana dove giocherà sicuramente Zurkowski, quattro gol nelle ultime tre partite per lui.

Empoli-Genoa, le scelte di Gilardino

Problemi anche per Gilardino che non ha più un esterno sinistro di ruolo dopo gli infortuni di Messias, Martin e Haps. Sulla corsia mancina dovrebbe esserci quindi Spence con Sabelli dall'altra parte del campo, buone notizie in mediana dove tornano dalla squalifica Badelj, sicuro titolare, e Frendrup che potrebbe essere un'alternativa sulla corsia di sinistra più che nel cuore del campo visto che Malinovksyi e Strootman dovrebbero completare il centrocampo. Nessun dubbio su difesa e attacco con la coppia Retegui e Gudmundsson che dovrà ancora una volta trascinare il Grifone e il nuovo acquisto Vitinha inizialmente in panchina.

Empoli-Genoa, probabili formazioni

Empoli (3-5-2) Caprile, Ismajli, Walukiewicz, Luperto; Giyasi, Grassi, Maleh, Zurkowski, Cacace; Cambiaghi, Cerri.

Genoa (3-5-2) Martinez, De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Malinovskyi, Badelj, Strootman, Spence; Gudmundsson, Retegui

Empoli-Genoa in diretta tv e streaming

La sfida tra Empoli e Genoa di sabato alle 15 sarà trasmessa in diretta streaming su Dazn tramite app o sito ufficiale della piattaforma, in tv sarà possibile per chi ha anche l'abbonamento a Sky vedere la partita sul canale 214, La telecronaca sarà a cura di Federico Zanon.