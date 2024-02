Empoli-Genoa, otto assenti al Castellani

Il ritrovato Empoli dell'ex Davide Nicola è il prossimo avversario del Genoa che continua a volare. Il Grifone è reduce da sette risultati utili consecutivi e da due vittorie di fila in rimonta con Salernitana e Lecce, un doppio colpo che ha lanciato la formazione rossoblu in piena metà classifica, molto lontana dalla zona retrocessione dove invece continuano a lottare i toscani. Con l'avvento del nuovo mister l'Empoli ha battuto 3-0 il Monza e ha pareggiato 1-1 con la Juventus, quattro punti che lo hanno portato a solo una lunghezza dal quartultimo posto.

Empoli-Genoa, le ultime notizie sugli infortunati

Entrambe le formazioni non potranno essere al completo per la sfida del Castellani di sabato. Gilardino deve affrontare ancora una volta l'emergenza fascia sinistra con tutti gli interpreti del ruolo mancino ai box. Messias ne avrà ancora per alcune settimane, in più non ci saranno anche Haps e Martin anche loro fermi per infortuni e out per la prossima gara. Possibile che in quella zona di campo possa essere riproposto Spence.

L'alternativa potrebbe essere Frendrup che rientra dalla squalifica al pari di Badelj, entrambi avevano saltato la gara di Lecce rispetto alla quale Gilardino non è più in emergenza per quello che riguarda la mediana.

Saranno invece in totale cinque gli assenti per guai fisici nell'Empoli con Nicola che ha anche perso il gioiellino Baldanzi, finito alla Roma nelle ultime ore di mercato. I toscani si presentano al match senza Guarino, Ebuehi, Caputo, Destro e Bastoni, ma al pari del Genoa non hanno squalificato. Per la prossima gara sarà però da tenere d'occhio la gestione dei cartellini dell'arbitro, in casa Empoli sono quattro i diffidati Walukiewicz, Grassi, Fazzini e Gyasi, nella lista per il Grifone c'è invece il solo Retegui.