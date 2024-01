Empoli-Genoa, oltre 3000 biglietti per i tifosi rossoblu

Un altro esodo in arrivo per i tifosi del Genoa che sono pronti a seguire ancora una volta il Grifone in giro per l'Italia. La prossima tappa è Empoli dove i rossoblu scenderanno in campo per la sfida ai toscani sabato alle 15. Gilardino cercherà di piazzare l'ottavo risultati utile consecutivo, magari andando a conquistare la terza vittoria di fila dopo quelle in rimonta con Salernitana e Lecce.

Empoli-Genoa, i biglietti per il settore ospiti

Il Genoa sta bene e conquista risultati importanti anche grazie al suo pubblico che non lo lascia mai solo, in vista del prossimo match saranno 3100 i biglietti dedicati agli ospiti e oggi sul sito ufficiale dell'Empoli sono state svelati i dettagli per l'acquisto che sarà dedicato solo ai possessori di tessera del tifoso ad un prezzo di 30 euro che scende a 15 per gli Under 14.

Queste le modalità di acquisto: I biglietti del settore ospiti di Curva Sud (capienza 3100 posti; accesso al settore varchi 01-02-03-04-05) sono in vendita al prezzo di € 30,00 (Ridotto Under 14 – € 15,00) su tutto il circuito VIVATICKET (la ricerca dei punti vendita VIVATICKET è possibile consultando il sito web www.vivaticket.com) e tramite web con la sola modalità Stampa a casa, attraverso il sito riconosciuto dall’Empoli FC https://empolicalcio.vivaticket.it/index.php (si raccomanda, anche in questo caso, di non acquistare i tagliandi in circuiti o canali web alternativi). Per questo settore, come indicato dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive con determinazione n°04/2024 del 24/01/2024 ed adottato in sede di GOS, la vendita è riservata solamente a chi ha sottoscritto il programma di fidelizzazione della società sportiva “Genoa Cfc”.

La vendita dei tagliandi per questo settore terminerà inderogabilmente alle ore 19:00 di venerdì 2 febbraio; è pertanto assolutamente sconsigliato recarsi ad Empoli per la gara senza aver preventivamente acquistato il biglietto d’ingresso. Si ricorda inoltre che non sarà possibile effettuare il cambio nominativo e che il giorno della gara NON sarà possibile acquistare tagliandi per la Curva Sud. Il parcheggio dedicato ai tifosi ospiti è situato di fronte al PalaAramini. Infine, si consiglia vivamente di presentarsi all’ingresso del Carlo Castellani – Computer Gross Arena con un congruo anticipo rispetto all’inizio dell’evento.