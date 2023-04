La Voltrese vola e ora "vede" la salvezza

La neopromossa Voltrese domenica ha messo un altro tassello importante nell'impresa salvezza. I genovesi hanno pareggiato 1-1 con il Rivasamba, una delle formazioni più in forma, del campionato piazzando il settimo risultato utile consecutivo e portandosi a sole tre lunghezze dal Baiardo, ad oggi l'ultima squadra salva senza passare dai playout. I gialloblu sono ad un passo da firmare una rimonta clamorosa e sperano di riuscire a completarla nelle ultime tre giornate del campionato di Eccellenza.

Come detto il pari con il pari con il Rivasamba è il settimo risultato utile consecutivo per la Voltrese che non perde dalla sfida con l'Arenzano, dopo sono arrivati i pareggi con Imperia, Baiardo, Rapallo e Athletic Albaro, le vittorie con Sestrese e Campomorone e infine il pari di ieri. Un ruolino di marcia che lancia i genovesi verso le ultime tre gare contro Busalla, Taggia e Genova Calcio con il vento in poppa.

Diversa la situazione del Baiardo che ha perso le ultime due con il Finale già retrocesso e la Lavagnese e domenica prossima sfiderà la Cairese obbligata a vincere per tenere vive le speranze di arrivare ancora seconda. Le ultime due gare dei neroverdi saranno con l'Arenzano e l'Albenga, prima della classe e verosimilmente già in Serie D quando sfiderà i genovesi.