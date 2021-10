Eccellenza, super Riggio e la Genova Calcio sbanca Varazze

Squadra in casa

Squadra in casa Varazze D.B.

Continua l’imbattibilità dellla Genova Calcio che batte 3-1 il Varazze in trasferta a vola al quarto posto in classifica a meno quattro dalla capolista Taggia che oggi ha scontato il turno di riposo. I biancorossi piegano la terzultima del campionato grazie ad un super Riggio.

E’lui a sbloccare la gara al 32’ infilando la porta avversaria con una conclusione dal limite scoccata sugli sviluppi di un corner. Gli ospiti però reagiscono con il pareggo di Severi a pochi minuti dal termine della prima frazione. La ripresa è tutta dei genovesi che prima passano al 56’ con Parodi e poi al 70’ chiudono il match ancora con Riggio che su punizione regala la certezza dei tre punti ai suoi.

Il bomber di giornata racconta a fine gara: “Il primo è tempo stato difficile, loro eranno organizzati, noi eravamo un po’ contratti e non abbiamo espresso il nostro gioco. Nella ripresa siamo usciti e abbiamo costruito il successo. Dedico la doppietta alla mia famiglia e a Christian Tancrrdi che mi segue sempre. Il valore aggiunto di questa squadra è il gruppo dei giovani perché oltre ad essere ragazzi dalle ottime doti calcistiche sono seri e poi ascoltano il mister e noi un pochino più esperti, questo è molto importante per loro e per noi”.

Il tabellino di Varazze-Genova Calcio

Varazze-Genova Calcio 1-3



Marcatori: 32’ e 70’ Riggio, 44’ Severi, 56’ Parodi

Varazze: Faggiano, Rossi, Severi, Patrone, Damonte, Bottino, Cavallone, Caruso, Perasso, Cavallone, Aiello

Genova Calcio: Dondero, Orlando, Riggio, Maisano, Boero, Serinelli, Pittaluga, Cappannelli, Parodi, Lupi, Morando