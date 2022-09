Eccellenza, le sfide della terza giornata

Terza giornata in Eccellenza e tutti sono prontii a inseguire le uniche due formazioni a punteggio pieno: Albenga e Genova Calcio. I primi sfideranno la Sestrese in trasferta mentre i genovesi se la vedranno con la Lavagnese, forse la favorita del campionato che ha setccato all'esordio ma ha vinto nel secondo turno. Il programma vedrà poi l'Athletic Albaro andare a caccia del primo successo con il Canaletto Spor, mentre Busalla e Campomorone Sant'Olcese, a nche loro a quota 1 in classifica, se la vedranno con Taggia e Finale in casa.



Va caccia dei primi punti il Rapallo Ruentes unica squadra che ha collezionato due sconfitte, il prossimo ostacolo sarà un Arenzano in ottima forma e galvanizzato dal successo con l'Imperia. Nelle altre sfide il Rivasamba sfida la neopromossa Forza e Coraggio, la Voltrese, anche lei appena arrivata dalla Promozione, si triverà davanti la Cairese mentre il Baiardo sarà impegnato sul difficile campo dell'Imperia.

Le gare della terza giornata di Eccellenza

Athletic Albaro-Canaletto Sepor

Busalla Calcio-Taggia

Campomorone Sant'Olcese-Finale

Sestrese-Albenga

Genova Calcio-Lavagnese

Imperia-Baiardo

Rapallo Ruentes-Arenzano

Rivasamba-Forza e Coraggio

Voltrese Vultur-Cairese