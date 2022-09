Eccellenza, i risultati della terza giornata

Terza giornata di Ecellenza e l'Albenga resta da solo in testa alla classifica grazie alla terza vittoria di fila in casa della Sestrese per 2-1. Frena la Genova Calcio bloccata sull' 1-1 con la Lavagnese viene così raggiunta al secondo posto dalla Cairese che batte la neopromossa Voltrese 2-0. Primo successo per il Busalla 4-2 sul Taggia e anche per il Rapallo Ruentes 3-1 sull'Arenzano, alla prima sconfitta in campionato. Il Baiardo viene travolto dal quotatissimo Imperia 3-1 mentre centra il primo successo l'Athletic Albaro che supera con un netto 3-1 in casa il Canaletto Sepor. Festeggia anche il Campomorone Sant'Olcese che batte 2-0 il Finale in casa. Alle 18,30 chiude il turno Rivasamba-Forza e Coraggio.

I risultati della terza giornata di Eccellenza

Athletic Albaro-Canaletto Sepor 3-0

Busalla Calcio-Taggia 4-2

Campomorone Sant'Olcese-Finale 2-0

Sestrese-Albenga 1-2

Genova Calcio-Lavagnese 1-1

Imperia-Baiardo 3-1

Rapallo Ruentes-Arenzano 3-1

Rivasamba-Forza e Coraggio h. 18,30

Voltrese Vultur-Cairese 0-2