Rapallo Rivarolese, tre giornate di squalifica a Bellopede

Il giudice sportivo ha emesso le sue sentenza e in casa Rapallo Rivarolese arriva una piccola stangata per Matteo Bellopede. Il giocatore dei ruentini è stato infatti fermato per tre turni nel campionato di Eccellenza, Girone B, dopo i fatti del post gara con la Fezzanese, sfida tra prima e seconda della classe termininata domenica scorsa sull’1-1.

La squalifica è così spiegata nel comunicato ufficiale del giudice sportivo: “Al termine della gara, colpiva con mano aperta la faccia di un calciatore avversario provocandogli un dolore lieve, nel tentativo di arrecargli danno”. Un colpo che a quanto pare non è sfuggito all’arbitro e che è stata sanzionato con tre gare di stop.

Il Rapallo Rivarolese, che nel frattempo resta a meno uno dalla vetta, ma deve guardarsi dal ritorno del Baiardo, non potrà quindi contare sul proprio giocatore a partire da domenica prossima contro la Sestrese, ultima gara del 2022, e poi ancora contro Rivasamba, e Molassana Boero. Bellopede tornerà in campo con il Baiardo, partita che se il campionato dovesse continuare in questo modo sarà fondamentale per decidere le posizioni di testa della classifica.