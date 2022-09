Lavagnese, stangata per Sako

La mannai del giudcie sportivo si abbatte su Sako che domenica scorsa, con la Lavagnese già sul 2-0 e in pieno possesso della gara si è reso prtagonista di un gesto punito con tre giornate. Questo il comunicato con tutti gli squalificati per la prossima giornata di Eccellenza: "Dopo le gare disputate Domenica 11 Settembre valide per la 2^ giornata del campionato di Eccellenza ligure, il Giudice Sportivo, Dott. Gianfranco Ricci assistito dal Rappresentante A.I.A. Marco Ivaldi, ha adottato le decisioni che di seguito si riportano:

Squalifica per tre gare a: Hamed Sako (Lavagnese) poiché a gioco fermo, durante le operazioni di sostituzione, mentre usciva dal terreno di gioco, colpiva con una manata al volto un avversario, senza conseguenze lesive.

Fermato per due turni Ernald Sina del Taggia mentre salteranno solo la prossima gara Pedro Ferrari Da Silva (Rapallo Ruentes) e Pietro Lasagna (Rivasamba).