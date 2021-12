Eccellenza, sono tredici gli squalificati per la prossima giornata

Tredicesima giornata di campionato per il campionato di Eccellenza, girone A e B, in Liguria e oggi sono arrivati i verdetti del giudice sportivo che in tutto ha fermato 12 calciatori. La sanzione più pesante è stata per Giacomo Cavallone del Varazze Don Bosco, sono tre i turni di stop per lui perché "in reazione per aver subìto un fallo, colpiva un avversario con un calcio ad una coscia, senza conseguenze lesive".

Eccellenza, gli squalificati per la prossima giornata

Due invece sono le giornate di squalifica per Daniele Galluccio del Campomorone Sant'Olcese, Samuele Roda del Pietra Ligure, Fabio Baroni dell'Arenzano, Emanuele Boveri della Cairese e Arturo Ymeri del Rapallo Rivarolese, insieme a loro doppio stop anche per Giovanni Lembo dell'Athletic Albaro perché: "Al termine della gara, mentre le squadre si accingevano a rientrare negli spogliatoi ed una volta abbandonato il recinto di gioco, si rivolgeva ad un AA con espressioni gravemente irriguardose".

Solo un turno di stop invece per Marco Campelli dell'Albenga, per Luca Di Pietro dell'Athletic Alabro, Federico Fassone del Campomorone Sant'Olcese, Tommaso Odasso del Finale, Fabio Panepinto del Rapallo Rivarolese e Matteo Vottero del Rivasamba.