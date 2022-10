Eccellenza, settima giornata: Voltrese-Arenzano è la sfida tra soprese

Dopo sei vittorie consecutive l'Albegna continua la sua marcia in testa alla classifica, il prossimo appuntamento per la capolista sarà contro il Rivasamba che al momento con i suoi cinque punti è in piena lotta per uscire dalla zona retrocessione. Sono tante le sfide che promettono spettacolo nell settima giornata di Eccellenza, interessante quella tra Voltrese e Arenzano con la neopromossa a quota nove e i rossoneri a 11 e terzi in classifica.

La Genova Calcio sfida il Finale per dare l'assalto alle posizioni di testa, mentre la Cairese seconda forza del torneo affronta il Taggia in trafserta. Doppio match difficile per le retrocesse dalla D Imperia e Lavagnese pronte alle partite contro Rapallo Ruentes e Forza e Coraggio. Infine da segnalare il Campomorone che ospita il Canaletto ultimo e l'altra squadra in ultima posizione, il Baiardo che affronta la Sestrese in un match tutto genovese. Di seguito tutte le sfide di giornata:

Busalla-Athletic Albaro

Campomorone Sant'Olcese Canaletto

Sestrese-Baiardo

Genova Calcio-Finale

Lavagnese-Forza e Coraggio

Rapallo Ruentes-Imperia

Rivasamba-Albenga

Taggia-Cairese

Voltrese-Arenzano