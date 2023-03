Sestrese, il colpo a Campomorone per dare un calcio alla crisi

Tre punti per scacciare la crisi e soprattutto allontanare la penultima posizione che significa retrocessione in Promozione diretta. La Sestrese dmenica scorsa si è imposta a sorpresa contro il Campomorone 2-1 nel finale battendo una squadra di alta classifica grazie al gol di Sakhi. Un successo importante, fondamentale, che lancia i genovesi a quota 25 punti a più sette sul Finale penultimo e a sole tre lunghezze da Rapallo e Voltrese che si sono bloccate a vicenda nell'ultimo turno sul pareggio.

La salvezza diretta è molto difficile per la Sestrese, il Baiardo è a quota 35 e sembra essere troppo lontano, ma la possibilità di giocarsi i playout è più che concreta dopo la vittoria di Campomorone. E non era così scontato perché la squadra verdestellata arrivava da un periodo molto diffcile con quattro sconfitte di fila: 3-1 con l'Imperia, 3-0 con il Rapallo Ruentes, 2-1 con il Baiardo e 4-1 con l'Athletic Albaro. Ora però la Sestrese ha rialzato la testa e domenica affronterà il Busalla, squadra al momento quattro punti sopra la zona playout, per provare a piazzare una nuova zampata vincente.