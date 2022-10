Eccellenza, sesta giornata: c'è il big match Albenga-Genova Calcio

Squadra in casa

Squadra in casa Albenga

Domenica va in scena la sesta giornata del campionato di Eccellenza e gli sguardi saranno tutti rivolti sulla sfida tra la capolista e sempre vincente in questo inizio di stagione, l'Albenga, e la Genova Calcio terza a quattro punti.

La Cairese seconda a 11 punti affronta la corazzata Lavagnese che però sta incontrando alcune difficoltà in questo momento. Sfida tra deluse quella tra Baiardo e Campomorone entrambe nel treno delle squadre ultime a 4 punti.

Match importante per l'Arenzano che con i suoi otto punti contro il Rivasamba può spiccare il volo. Stesso obiettivo per le neopromosse, il Forza e Coraggio è a nove punti e sfida il Busalla, la Voltrese è a sette e si troverà davanti il Canaletto. La Sestrese infine sarà ospite dell'Imperia, gara molto difficile per i verdestellati. Di seguito il programma completo della sesta giornata:

Albenga-Genova Calcio

Baiardo-Campomorone Sant'Olcese

Arenzano-Rivasamba

Athletic Albaro-Rapallo Ruentes

Cairese-Lavagnese

Canaletto-Voltrese

Finale-Taggia

Forza e Coraggio-Busalla

Imperia-Sestrese