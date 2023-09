Eccellenza, seconda giornata: risultati e classifica

L'Eccellenza entra sempre più nel vivo e dopo le gare di oggi a sorridere sono le prime tre in classifica ancora a punteggio pieno.

I risultati della seconda giornata di Eccellenza

Tra queste c'è il Baiardo che supera grazie ad un grande primo tempo il Taggia, la gara finisce 4-2 ma i genovesi la chiudono già dopo 30 minuti con tre reti. Vittoria esterna per l'Arenzano che ringrazia Calcagno per la rete che vale il successo 1-0 sul campo dell'Athletic Albaro. Cade il Serra Riccò che perde 3-0 sul campo della Cairese, pareggio e spettacolo per la Genova Calcio 2-2 con il Forza Coraggio, sugli scudi Pastorino con una doppietta. Nella sfida tutta del Levante il Rivasamba batte 3-1 il Golfo Paradiso.

Valanga Imperia sul Busalla, la formazione di Buttu vince contro i valligiani 5-1 grazie a un super inizio di ripresa con tre gol in appena undici minuti. Gara spettacolare anche tra Pietra Ligure e Campmorone Sant'Olcese che finisce 2-2, niente reti invece tra Sammargheritese e Voltrese che si spartiscono la posta.

La classifica di Eccellenza

Baiardo 6

Rivasamba 6

Arenzano 6

Campomorone Sant'Olcese 4

Voltrese 4

Genova Calcio 4

Imperia 3

Cairese 3

Athletic Albaro 3

Taggia 3

Pietra Ligure 1

Forza e Coraggio 1

Sammargheritese 1

Golfo Paradiso 0

Serra Riccò 0

Busalla 0