Eccellenza, i risultati della seconda giornata

Seconda giornata in Eccellenza e solo due squadre sono prime a punteggio pieno, l'Albenga che vince 1-0 contro l'Athletic Albaro e la Genova Calcio che travolge 4-0 il Busalla in trasferta dopo le tre reti all'esordio. Per il resto solo vittorie in casa con la Cairese che ha la meglio sulla Sestrese, il Canaletto che vince contro il Baiardo in una girandola di gol ed emozioni e il Finale che batte 1-0 il Rapallo. Primo successo stagionale per la Lavagnese contro la neopromossa Voltrese mentre l'altra squadra in arrivo dalla Promozione, il Forza e Coraggio, centra i primi tre punti contro il Campomorone Sant'Olcese. Cade il Rivasamba in casa del Taggia, ieri l'Arenzano aveva battuto l'Imperia.

I risultati della seconda giornata di Eccellenza

Arenzano-Imperia 3-2 (giocata ieri)

Albenga-Athletic Club Albaro 1-0

Busalla-Genova Calcio 0-4

Cairese-Sestrese 1-0

Canaletto Sepor-Baiardo 3-2

Finale-Rapallo Ruentes 1-0

Forza e Coraggio-Campomorone Sant'Olcese 1-0

Lavagnese-Voltrese 2-0

Taggia-Rivasamba 1-0