Eccellenza, playoff e playout: tutti i verdetti

La domenica dei verdetti va in arichivio e regala alcuni risultati sorpredenti. Il primo è nei playoff di Eccellenza con la Fezzanese che già nella scorsa giornata aveva raggiunto la promozione diretta in D, mentre oggi a conquistare il secondo posto con una vera e propria impresa sportiva è il Taggia. La squadra di mister Siciliano batte la Cairese 2-1 e si prende il secndo posto che vale l'accesso ai playoff Nazionali per centrare il passaggio in D. Fuori dai giochi Campomorone, Albenga, Baiardo e Rapalo Rivarolese.

Gli ultimi novanta minuti hanno anche districato la matassa nel girone dei playout. Il Rivasamba, a cui bastava un solo punto, travolge 7-0 il Ventimiglia ed è salvo, mentre i frontalieri retrocedono nel peggiore dei modi. Giocherà in Promozione l'anno prossimo anche il Pietra Ligure a cui non serve a nulla il 4-0 sul Varazze Don Bosco perché il Busalla batte la Sestrese 3-2 e centra la salvezza.

Questi quindi i verdetti dell'Eccellenza: Fezzanese in Serie D, Taggia ai playoff promozione, Pietra Ligure, Ventimiglia, Varazze, Ospedaletti e Cadimare retrocesse.