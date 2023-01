Eccellenza: impresa Baiardo, poker Arenzano e la Lavagnese vola

Parte con il botto il 2023 dell'Eccellenza in Liguria, il Baiardo infatti ferma la corsa dell'Albenga, la capolista viene sconfitta in casa 1-0 dai genovesi che grazie a questo successo lasciano la zona playout. Vittoria importante nelle parti basse della classifica per il Busalla che ha la meglio 1-0 contro il Rivasamba in uno scontro diretto.

La corsa dell'Albenga è stata fermata ma continuano a essere undici i punti di vantaggio sulla seconda della classe che ora è la Lavagnese. I bianconeri battono 3-0 la Sestrese e continuano la loro risalita. Show dell'Arenzano che travolge 4-0 il fanalino di cosa Canaletto Sepor, ottima domenica per l'Athletic Albaro che ferma la Cairese 1-1, niente da fare per la Genova Calcio stoppata sul pari dalla Voltrese. Non è stata giocata Taggia-Campomorone Sant'Olcese per impraticabilità del campo.

I risultati di oggi in Eccellenza

Albenga-Baiardo 0-1

Arenzano-Canaletto Sepor 4-0

Busalla-Rivasamba 1-0

Cairese-Athletic Albaro 1-1

Finale-Imperia 1-1

Forza e Coraggio-Rapallo Ruentes 2-1

Genova Calcio-Voltrese 1-1

Lavagnese-Sestrese 3-0

Taggia-Campomorone Sant'Olcese rinviata