Eccellenza, i risultati di oggi: impresa Arenzano, punti d'oro per la Voltrese

Giovedì con l'Eccellenza, cambio il giorno ma non la situazione in testa. L'Abenga con il 2-0 sul Finale mantiene saldamente la testa e si avvicina alla Serie D. Al secondo posto resta con ampio margine la Lavagnese che oggi vince in casa del Baiardo. Vittoria show dell'Athletic Albaro 5-3 con la Genova Calcio e successo anche del Campomorone sul Busalla 2-1.

Nelle parti basse la Voltrese vince lo scontro diretto con la Sestrese, sconfitta pesante in casa del Rapallo Ruentes con il Forza e Coraggio.

I risulati di oggi con in Eccellenza

Albenga-Finale 2-0

Baiardo-Lavagnese 1-2

Campomorone Sant'Olcese-Busalla 2-1

Sestrese-Voltrese 0-1

Imperia-Taggia 3-1

Athletic Albaro-Genova Calcio 5-3

Rapallo Ruentes-Rivsamba 2-3

Arenzano-Cairese 1-0

Canaletto-Forza e Coraggio ore 19,30