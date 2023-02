Risultati Eccellenza: vittorie esterne per Busalla, Voltrese e Rapallo

L'Eccellenza riparte con il solito marchio dell'Albenga che continua la sua corsa in testa e oggi stende senza problemi nel big match di giornata il Campomorone Sant'Olcese con il risultato di 4-1. Alle spalle della prima della classe sale al secondo posto in solitaria la Lavagnese, a meno 11 dal primo posto, dopo la vittoria 3-0 con il Taggia. In terza posizione resta la Cairese nonostante il pari di oggi con il Rivasamba che permette l'aggancio al Forza e Coraggio dopo il 2-0 sulla Genova Calcio.

Giornata importante nella lotta per evitare i playout. L'impresa è del Busalla che stende l'Imperia con un secco 2-0 e resta sopra al Taggia, successo fondamentale per la Voltrese 2-0 sul Finale che vede allontanarsi anche il Rapallo Ruentes vncente a domicilio sul fanalino di coda Canaletto Sepor 5-3 ormai vicino alla retrocessione diretta. Un punto a testa tra Baiardo e Athletic Club, utile ad entrambe per rimanere fuori dai playout

I risultati di oggi in Eccellenza

Albenga-Campomorone Sant'Olcese 4-1

Baiardo-Athletic Albaro 1-1

Cairese-Rivasamba 1-1

Canaletto-Rapallo Ruentes 3-5

Finale-Voltrese 0-2

Forza e Coraggio-Genova Calcio 2-0

Imperia-Busalla 0-2

Lavagnese-Taggia 3-0

Arenzano-Sestrese alle 19