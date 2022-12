Eccellenza, vittorie importanti per Arenzano, Lavagnese e Campomorone Sant'Olcese

L'Albenga batte 5-1 il Canaletto e continua la sua corsa davanti a tutti nel campionato di Eccellenza con ampio margine. La capolista è scappata e se continuerà così sarà impossiibile andarla a prendere visto che con 37 punti è a più undici sulla seconda. Alle sue spalle adesso c'è solitario l'Arenzano a quota 26 dopo il 2-0 sul Busalla.

Terzo posto a 25 per la Lavagnese che con mister Ruvo corre a ritmi altissimi e oggi travolge 3-0 in trasferta il Rapallo Ruentes, e per il Campomorone Sant'Olcese bravo a prendersi lo scontro diretto con la Genova Calcio 1-0. Buona la prima per il nuovo mister del Baiardo Reoetto che all'esordio vince 2-1 contro il Finale. Di seguito tutti i risultati:

Baiardo-Finale 2-1

Arenzano-Busalla 2-0

Athletic Albaro-Forza e Coraggio 1-2

Campomorone Sant'Olcese-Genova Calcio 1-0

Canaletto-Albenga 1-5

Sestrese-Taggia 1-3

Imperia-Cairese 3-1

Rapallo Ruentes-Lavagnese 0-3

Voltrese-Rivasamba 0-2