Un mercoledì con tre recuperi per l’Eccellenza

L’Eccellenza in Liguria non si ferma mai. Nelle prime giornate di gennaio sono state rinviate alcune partite e già da oggi, mercoledì 2 febbraio, scatteranno i recuperi. Nel girone A la Genova Calcio ha la ghiotta occasione di riportarsi in vetta alla classifica affrontando il Varazze Don Bosco. I biancorossi sono secondi a meno due dall’Albenga, ma devono ancora recuperare due partite. La prima arriva proprio domani e sulla carta i genovesi sono i favoriti, visto che gli avversari sono attualmente terzultimi con 18 punti. Interessante anche l’altra sfida con la Cairese quarta che sfida il Pietra Ligure quinto, a dividere le due formazioni ci sono solo due punti e se dovessero vincere i padroni di casa tornerebbero ai piani altissimi della graduatoria.

Per il girone B invece i fari saranno tutti puntati su Fezzanese-Baiardo, unica gara in programma mercoledì, mentre giovedì si giocherà Sestrese-Molassana. Il match di oggi è il più atteso perché i genovesi, primi con 35 punti, affronteranno i verdi che sono secondi a meno quattro dalla vetta ma devono recuperare due gare, mercoledì prossimo saranno impegnati con il Canaletto. Il Baiardo arriva alla sfida caricato dalla vittoria in trasferta sul difficilissimo campo del Rapallo, mentre la Fezzanese ha perso in casa con il Campomorone Sant’Olcese mettendo fine ad una lunghissima striscia di imbattibilità.