Rapallo Ruentes, la crisi continua

Il Rapallo Ruentes non riesce più a rialzarsi. La società di Eccellenza ha perso anche nell'ultimo turno di campionato contro il Forza e Coraggio 2-1 certificando il momento difficile. Il ko contro la neorpromossa, vera sorpresa del torneo, è arrivato all'ultimo secondo con il gol di Erpen al 96' a certificare il settimo ko di fila. La striscia negativa era infatti iniziata all'undicesima giornata con il Campomorone Sant'Olcese (0-2) dopo la vittoria 4-2 con la Voltrese, ultima in ordine di tempo in questa stagione.

Rapallo Ruentes, sono sette le sconfitte di fila

La situazione si è fatta sempre più difficile dopo le sconfitte con la Genova Calcio (0-2) e poi nello scontro diretto con il Rivasamba (0-1). Dopo quella caduta ne sono arrivate altre quattro di fila: 3-0 con la Lavagnese, 2-0 con il Taggia, 4-3 con la Cairese e l'ultima, come detto, con il Forza e Coraggio.

La situazione in classifica è molto delicata, il Rapallo Ruentes è penultimo in classifica con 11 punti, due in più del Canaletto Sepor e due in meno del Finale, al momento prima qualificata per i playout mentre le ultime due sarebbero retrocesse direttamente in Promozione. Servirà quindi un'inversione di tendenza nel girone di ritorno che inizia nel peggiore dei modi per i bianconeri, domenica l'avversario sarà il più difficile di tutti: la capolista Albenga.