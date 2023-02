Eccellenza, il Rapallo Ruentes ora viaggia al ritmo delle big

La crisi è definitivamente alle spalle per il Rapallo Ruentes. Nel finale del girone di andata i bianconeri erano piombati in una situazione difficile con sette sconfitte di fila e il penultimo posto in classifica. Ora però tutto è cambiato.

La rinascita del Rapallo Ruentes in Eccellenza

La formazione levantina ha saputo però rispondere presente nel momento del bisogo e ha iniziato il girone di ritorno con un passo decisamente diverso, è infatti l'unica squadra ad aver vinto le ultime due gare di fila contro Canaletto Sepor e Baiardo, e nelle ultime cinque partite ha collezionato ben nove punti visto che si è portato a casa il successo anche nel delicatissimo match con il Finale.

Guardando anche le altre squadre da quando è partito il girone di ritorno solo tre formazioni hanno fatto meglio, la capolista Albenga (13 punti) lanciatissima verso la promozione e poi la Lavagnese con 11 punti e la Cairese con 10 che attualmente sono rispettivamente seconda e terza in classifica. Il Rapallo viaggia così al ritmo delle big e nell'ultimo mese anche la classifica ha assunto tutto un altro aspetto.

I bianconeri infatti sono saliti al terzultimo posto, uscendo dalla zona retrocessione diretta su cui ora hanno quattro punti di vantaggio, e con questo ruolino d marcia potrebbero puntare ancora più in alto. Il Busalla infatti è a quota 28 e se i ruentini riuscissero ad agganciare i valligiani nei prossimi mesi potrebbero addirittura puntare alla salvezza diretta senza passare dai playout. La rincorsa è partita, ma domenica non sarà facile continuare a vincere, il calendario vedrà infatti il Rapallo Ruentes opposto all'Athletic Albaro che con 32 punti è in una zona di classifica molto tranquilla.