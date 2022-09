Rapallo Ruentes ribaltato dall'Albenga al Macera

Il Rapallo Ruentes perde in casa 3-2 contro l'Albenga in una prima di campionato in Eccellenza ricca di emozioni e di rimpianti per i padroni di casa. Al Macera la squadra ospite trova subito il vantaggio, passano solo quindici minuti e Sogno di testa devia in rete la punizione di Grandoni. La reazione dei padroni di casa però è veemente e porta al paerggio al 38' di Cristiani con un bel tiro da lontano.

La cronaca di Rapallo Ruentes-Albenga

Nella ripresa la sfida diventa ancora più appassionante. Il Rapallo va in vantaggio al 47' con l'autorete di De Benedetti che infila il proprio portiere. Le cose sembrano mettersi sempre meglio per la squadra di Di Somma che gioca l'ultima mezz'ora e più in undici contro dieci per l'espulsione di Barisone.

L'Albenga però non ci sta e nonostante l'inferiorità numerica trova il doppio colpo che vale i tre punti. La rimonta inizia ancora con Sogno che ancora di testa pareggia i conti. L'eroe di giornata è però Beluffi che entra al 57' e all'85' trova la rete del sorpasso.