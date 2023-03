Eccellenza, le gare della ventiseiesima giornata

Incroci pericolosi domenica per il campionato di Eccellenza con tutte le gare in programma alle 15. L'Albenga capolista, dopo il pareggio nel big match con la Lavagnese, sfida il Taggia per continuare a correre verso la Serie D. I bianconeri saranno invece impegnati con il Finale e potrebbero prendere il largo sulla concorrenza visto che alle spalle si sfidano Cairese-Forza e Coraggio e Imperia-Campomorone Sant'Olcese.

Scontri importanti anche nelle zone basse, la Sestrese prova ad uscire dalla crisi affrontando l'Athletic Albaro in trasferta, il Rapallo ospita il Busalla per continuare la propria rimonta, importante anche lo scontro Baiardo-Voltrese. Di seguito il programma delle partite di domenica:

Albenga-Taggia

Baiardo-Voltrese

Arenzano-Genova Calcio

Athletic Albaro-Sestrese

Cairese-Forza e Coraggio

Canaletto Sepor-Rivasamba

Finale-Lavagnese

Imperia-Campomorone Sant'Olcese

Rapallo Ruentes-Busalla