Oggi tre recuperi tra Eccellenza e Promozione

Iniziano i recuperi delle tante gare di Eccellenza e Promozione rinviate nelle scorse settimane. Oggi, mercoledì 26 gennaio, sei saranno le squadre che scenderanno in campo.

Nel campionato di Eccellenza Girone B punti pesanti in palio per salvezza e lotta playoff. Alle 19,30 si gocherà Campomorone Sant’Olcese-Cadimare con i padroni di casa al momento quinti a 22 punti e con la possibilità di agganciare in quarta posizione il Canaletto Sepor. Per il Cadimare, reduce dal colpaccio contro il Busalla saranno novanta minuti fondamentali per provare a staccare l’ultimo posto, la classifica oggi dice spezzini a 11 e Sestrese e Molassana ultime a 10.

I verdestellati proprio oggi saranno impegnati nel recupero del match contro il Rivasamba e lo scenario sarà lo stesso della partita appena presentata visto che anche il Rivasamba ha 22 punti e vuole a tutti i costi i tre punti per tornare tra le grandi del campionato.

Torna in campo anche il campionato di Promozione, girone B, con Bogliasco-Valdivara 5 Terre. I biancorossi devono assolutamete rialzarsi dopo lo 0-3 contro il Real Fieschi di domenica scorsa per mantenere il quinto posto e reinsersi nella corsa alla vetta, al momento sono sei i punti di distacco dal Don Bosco Spezia capolista. Sulla carta il match non sembra essere proibitivo visto che il Valdivara è ultimo con soli sei punti.