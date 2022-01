Eccellenza e Promozione, le date di quattro recuperi

La ripartenza a singhiozzo del calcio ligure continua. Ieri c’è stata la finale di Coppa Italia d’Eccellenza, con vittoria della Fezzanese sulla Genova Calcio 2-1, domenica ripartiranno i due gironi di Eccellenza, mentre per i campionati dalla Promozione in giù bisognerà aspettare il 22 e il 23 gennaio, sperando che la curva dei contagi non salga ancora.

Qualcuno però in campo scenderà e sono quelle squadre che devono recuperare le gare non disputate per vari motivi negli scorsi mesi. Nel girone B di Eccellenza si giocherà il 19 gennaio il match della quarta giornata tra Cadimare e Canaletto, mentre Rivasamba-Sestrese, partita della quinta giornata, sarà recuperata mercoledì 26 gennaio alle ore 20 all’Andersen di Sestri Levante.

Per quello che riguarda la Promozione, nel girone A, Borzoli-Praese, gara ad alta quota in classifica, è in calendario per 16 gennaio alle 15 al Piccardo di Genova, mentre, nel girone B Bogliasco-Valdivara 5 Terre, quasi un testacoda in graduatoria, si disputerà il 26 gennaio alla 20 al Garrone di Bogliasco.