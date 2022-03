Sestrese-Ventimiglia finisce in parità

La seconda giornata dei playout di Eccellenza porta un punto a testa a Sestrese e Ventimiglia con la gara che finisce 1-1. Prima della partita i padroni di casa si schierano a favore della fine del conflitto tra Ucraina e Russia. I bambini della Scuola Calcio accompagnano in campo i giocatori con le bandiere della pace e sul campo risuonano le note di Imagine.

Poi si inizia a giocare al 14’ la Sestrese va subito vicino al gol con una mischia furibonda in area di rigore in cui Cafferata e Di Sisto non trovano l’appuntamento per il gol. E’il preludio alla rete dei padroni di casa che arriva al 24’ con Sighieri bravo a trasformare il rigore conquistato da Tecchiati. Pochi minuti e Tecchiati viene fermato da un miracoloso Scognamiglio.

Nella ripresa però il Ventimiglia trova il modo di riportarsi in partita e al 69’ trova la rete del pareggio con Salzone che si fa trovare pronto sull’invito di El Khayari. Nel finale la Sestrese prova a vincere, ma in due occasioni i padroni di casa non riescono a trovare il bersaglio grosso. La classifica ora vede i verdestellati al secondo posto con 4 punti ben distanti dagli ultimi tre posti che significano retrocessione in Promozione.