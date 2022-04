Eccellenza, sesta giornata dei playout: Arenzano-Sestrese per blindare la salvezza

Prima contro terza per volare ancora più in alto e blindare la salvezza. L'Arenzano primo in classifica con 13 punti a più nove sul Rivasamba terzultimo, ha la grande occasione di prendersi la permanenza in Eccelenza anche per l'anno prossimo. Sarebbe un'impresa farlo con tutto questo anticipo per i rossoneri che a inizio stagione erano stati ripescati dalla Promozione. Il prossimo ostacolo è la Sestrese che è a quota dieci e vorrebbe strappare punti alla capolista, ancora imbattuta, per avvicinarsi a sua volta all'obiettivo.

Tra le due c'è al secondo posto l'Athletic Albaro a 11 e impegnato contro il Pietra Ligure che dopo le intemperanze dei propri tifosi nell'ultimo turno non potrà giocare in casa, il suo campo infatti è stato squalificato. Sfida da brividi tra Ospedaletti e Rivasamba, entrambe a quattro punti e con alle spalle solo il Cadimare impegnato contro il Varazze Don Bosco, altra squadra a quota quattro. I due scontri diretti in zona salvezza potrebbero essere importnti anche per Busalla e Ventimiglia che si affronteranno con la possibili di schizzare lontano dalle zone calde avendo entrambe sette punti.

Insomma la sesta giornata dei playout di Eccellenza potrebbe essere un vero e proprio spartiacque, con alcune squadre che potrebbero già festeggiare una grossa fetta di salvezza e altre che invece potrebbero finire ancora più nel baratro.