Eccellenza, seconda giornata per i playout: Arenzano e Sestrese provano a spiccare il volo

La seconda tappa della corsa salvezza in Eccellenza arriva domenica e sarà ricca di gare molto interessanti. Nella prima sono stati tre i pareggi su cinque partite, segnale che l’equilibrio sarà il vero protagonista di questa maratona di nove giornate.

Domenica l’Arenzano proverà a volare a quota sei punti sfidando il Pietra Ligure. I rossoneri sono reduci dall’impresa all’esordio con un netto 3-1 sul campo del Busalla e adesso affrontano una delle deluse dei primi novanta minuti. Il Pietra infatti è stato sconfitto dalla Sestrese 2-1 e così anche i verdestellati nel prossimo turno cercheranno di salire in quota in graduatoria contro il Ventimiglia.

Va in cerca di riscatto il Busalla che affronta il Cadimare in trasferta, in un match che va in scena in stagione per la terza volta dopo che le due formazioni si sono sfidate nel gruppo B nella stagione regolare. L’Athletic Albaro riceve l’Ospedaletti Calcio, in casa i genovesi devono provare a incamerare subito tre punti dopo lo 0-0 contro il Rivasamba. La squadra del levante ligure affronta invece il Varazze Don Bosco, altra squadra a un punto in classifica dopo il pari con il Ventimiglia.