Eccellenza, iniziano i playout: il programma della prima giornata

Dieci squadre, un girone da nove giornate e tre posti da evitare per non essere retrocessi in Promozione. Scattano oggi, con tutte le gare alle 15, i playout di Eccellenza. Il Busalla, che è ha giocato una prima parte di stagione tra alti e bassi, sfida l’Arenzano, ripescato a inizio anno, ma comunque all’altezza della situazione nel girone A. L’Ospedaletti ospita il Cadimare che ha lottato fino all’ultimo per evitare l’ultimo posto nel girone B dove alla fine è retrocesso direttamente il Molassana.

Sfida difficile per la Sestrese che ha chiuso la stagione regolare al terzultimo posto e inizia la sua corsa verso la salvezza contro il Pietra Ligure che ha lottato tutto l’anno per la conquista dei playoff, obiettivo però sfumato. Stesso discorso per Rivasamba e Athletic Albaro, protagoniste nel girone B ma scavalcate nelle ultime giornate da Campomorone e Canaletto Sepor che hanno conquistato il pass per i playoff. A chiudere il quadro sarà Ventimiglia-Varazze Don Bosco con i frontalieri favoriti non solo perché hanno la possibilità di giocare in casa.

La lunga maratona per restare in Eccellenza anche l’anno prossimo è scattata, si parte oggi e l’ultima giornata è in programma il primo weekend di maggio, sarà quello il momomento dei verdetti definitivi.