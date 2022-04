Playout Eccellenza: in tre già salve, le altre rischiano tutte

Sestrese, Athletic Albaro e Arenzano hanno già chiuso la pratica, le altre sette sono invece tutte in ballo per evitare le ultime tre posizioni che decretano la caduta in Promozione. La classifica è cortissima, l'ultima al momento è l'Ospedaletti che ha 4 punti, davanti ci sono Cadimare a 5 e Varazze a 7 che al momento sarebbero retrocesse.

Come detto però i giochi sono apertissimi perché subito sopra al Varazze a quota 8 ci sono Busalla e Vantimiglia, a 9 c'è il Pietra Ligure, che ha comunque già confermato l'allenatore per l'anno prossimo, e il Rivsaamba a dieci, la squadra che sembra la più in forma di tuttte.

Il programma della penultima giornata è questo: Busalla-Varazze, Cadimare-Arenzano, Ospedaletti-Sestrese, Pietra Ligure-Rivasamba e Vantimiglia-Albaro, verrebbe proprio da dire si salvi chi può.