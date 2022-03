Eccellenza, scattano i playout: in dieci per evitare la retrocessione

La prima parte di annata è finita e ha dato i suoi verdetti. In dieci si giocheranno la salvezza in un corsa di nove giornate a girone all’italiana. Busalla, Arenzano, Ospedaletti, Cadimare, Pietra Ligure, Sestrese, Rivasamba, Athletic Albaro, Ventimiglia e Varazze saranno le formazioni che dovranno evitare gli ultimi tre posti in classifica che significano giocare l’anno prossimo in Promozione.

Nel gruppo ci sono alcune squadre che ai playout sono finite dopo aver cullato per parecchio tempo il sogno playoff. Albaro e Rivasamba nel girone B e il Pietra Ligure e il Ventimiglia nell’A solo nelle ultime giornate hanno perso il treno promozione per esempio. Le altre partono tutte con il coltello tra i denti, con l’Arenzano che prova a restare in Eccellenza da ripescata, consapevoli del fatto che tutto si giocherà in nove gare e quindi nessuno è al sicuro. Si parte il 6 marzo, si finisce l’8 maggio, in mezzo due mesi di grande lotta in cui ogni gara potrà fare la differenza.