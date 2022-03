Arenzano che colpo: battuto il Pietra Ligure

Squadra in casa

Squadra in casa Arenzano

Tre punti e primo posto in solitaria nel girone dei playout di Eccellenza. L’Arenzano batte 2-1 il Pietra Ligure e fa tre passi da gigante verso la salvezza, risultato che sarebbe una vera e propria impresa visto che i rossoneri sono stati ripescati dalla Promozione a inizio campionato.

Il pronostico della gara di oggi pendeva dalla parte degli ospiti che a lungo hanno lottato per i playoff nel girone A dell’Eccellenza, mentre l’Arenzano nello stesso torneo ha viaggiato quasi sempre nelle retrovie del gruppo. I playout però sono tutta un’altra storia e lo dimostra la gara di oggi. I padroni di casa al 25’ vanno vicini al vantaggio con Galleri che riesce a rifarsi al 40’ mettendo in rete su azione da calcio d'angolo.

Nella ripresa ancora Galleri ha la palla per il raddoppio ma la spara addosso al portiere avversario. Il Pietra Ligure a quel punto sale di colpi e al minuto numero ottanta pareggia: Puddu indovina la conclusione che batte l’estremo difensore avversario e rimette tutto in parità. La gara però non è ancora finita e così a quattro minuti dal termine l’Arenzano piazza il sorpasso decisivo con il colpo di testa di Mancini ben servito da Minardi.