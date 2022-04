Palyoff Eccellenza, sesta giornata: il big match è Fezzanese-Baiardo

Tornano a sfidarsi anche nella seconda parte di stagione Fezzanese e Baiardo. Le due squadre hanno duellato a lungo per il primo posto nel girone B, in cui l'hanno spuntata i "verdi", ma adesso la posta in gioco è più alta. In ballo infatti c'è la vetta della classifica di playoff e quindi la possibilità di volare in Serie D. La Fezzanese è prima con 11 punti in cinque gare ed è l'unica formazione del gruppo che ancora non ha perso. Il Baiardo è secondo a nove e con i suoi dodici gol ha il migliore attacco del torneo.

La sfida sarà tenuta particolarmente d'occhio anche dalle altre seconde in classifica, il Rapallo Rivarolese, reduce da due vittorie di fila con il nuovo allenatore in panchina, e il Campomorone Sant'Olcese, la prima se la vedrà con il Canaletto Sepor, la seconda con la Genova Calcio, formazioni al penultimo posto con i loro quattro punti e all'ultima chiamata per provare a riagganciare il treno promozione.

A chiudere il quadro delle gare di domenica ci pensano Finale-Taggia e Cairese-Albenga. La prima è sfida tra l'ultima della classe, unica a non aver ancora vinot, e la seconda che ha sei punti. La seconda sfida invece vedrà in campo due formazioni a 8 e a 7 punti.