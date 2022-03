Playoff Eccellenza, Baiardo e Genova Calcio a caccia di riscatto

I primi novanta minuti hanno già regalato alcune sorprese, ora è il momento per il campionato di Eccellenza di tornare in campo per il secondo turno dei playoff promozione. Domenica il Baiardo va a caccia del riscatto dopo l'1-4 subito sul campo del Rapallo Rivarolese. Una sconfitta bruciante che adesso praticamente obbliga i genovesi a non sbagliare più. Il prossimo avversario sarà il Canaletto Sepor che alla prima giornata ha battuto un po’ a sorpresa la Genova Calcio 2-1. I biancorossi proveranno a ritrovare il successo ospitando in casa la Cairese con cui hanno battagliato a lungo per il primo posto durante la stagione regolare nel gruppo A.

Nelle altre sfide di giornata la Fezzanese, reduce dal successo di domenica scorsa ma battuta in Coppa Italia in settimana, affronta il Finale che ha pareggiato 1-1 con la Cairese. A chiudere il quadro il Campomorone Sant’Olcese che dopo l’impresa in trasferta ad Albenga sfida il Rapallo Rivarolese e il Taggia che ospita l’Albenga.

Altri novanta minuti di fuoco quindi per le dieci squadre che scendono in campo per provare a conquistare un posto nella prossima Serie D in questo torneo di sole nove giornate in cui l’obiettivo di tutti è chiudere ai primi due posti in classifica.