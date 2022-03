Eccellenza, il programma della prima giornata dei playoff

Il weekend di pausa è servito per raccogliere idee e forze per lo sprint finale del campionato. L’Eccellenza torna in campo per i playoff, dieci le squadre impegnate, nove le giornate con classifica a girone unico e solo le prime due posizioni utili per continuare il viaggio verso la Promozione.

La prima giornata si giocherà domani, domenica, e ad aprire le danze alle 14,30 sarà Fezzanese-Taggia, la prima del girone B in un grande momento forma in casa ha tutta l’intenzione, e le qualità per proseguire la propria striscia vincente. Dalle 15 il via a Albenga-Campomorone Sant'Olcese con gli ospiti che hanno accelerato nelle ultime giornate della stagione regolare. La Cairese, prima del girone A, affronta il Finale per la terza volta in campionato, mentre la Genova Calcio sarà impegnata in trasferta con il Canaletto, qualificato con il quinto posto nel girone B. A chiudere il quadro sarà la sfida eterna di questa stagione Rapallo Rivarolese-Baiardo, le due squadre si sono spesso alternate in testa alla classifica, poi sono state sorpassate dalla Fezzanese, ma sono clienti pericolose per tutti.

La prima tappa è pronta ad arrivare, la seconda fase della stagione è pronta a partire e la sensazione è che sia davvero vietato sbagliare per tutti, con sole nove partite da giocare ogni errore potrebbe bastare carissimo.