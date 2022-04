Eccellenza, playoff e playout: il programma della quinta giornata

La quinta giornata dei playoff di Eccellenza accenderà i propri riflettori sul big match Cairese-Fezzanese, sfida tra le prime due della classifica. Alle loro spalle ci sono Baiardo e Taggia che si affronteranno per provare ad agganciare la testa e poi il Rapallo Rivarolese che invece sfiderà la Genova Calcio, reduce dal primo successo in questa seconda parte di stagione. A chiudere il quadro saranno Campomorone-Finale, con i padroni di casa secondi a sei punti e gli ospiti ultimi in graduatoria, e Albenga-Canaletto.

Le gare dei playoff

Fezzanese-Cairese

Albenga-Canaletto

Baiardo-Taggia

Campomorone Sant'Olcese-Finale

Rapallo Rivarolese-Genova Calcio

Giornata importante anche per i playout con Albaro-Sestrese che è match utile per la salvezza con ampio anticipo. Si sfidano prima e seconda della classe che hanno la possibilità di staccare quasi definitivamete le ultime tre posizioni. L'altra capolista, l'Arenzano, sarà impegnato a Varazze, nei piazzamenti caldi spicca Rivasamba-Cadimare, partita tra ultima e penultima, mentre il Pietra Ligure, terzultimo sarà impegnato contro il Busalla. Ventimiglia e Ospadaletti sono invece entrambe e quattro punti, chi perde rischia di scivolare in zona retrocessione.

Le gare dei playout

Athletic Albaro-Sestrese

Pietra Ligure-Busalla

Rivasamba-Cadimare

Varazze Don Bosco-Arenzano

Ventimiglia-Ospedaletti