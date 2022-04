Ecellenza, playoff e playout: le partite di domenica

Una domenica importante sta per arrivare nei playoff di Eccellenza. La Fezzanese prima in classifica vola ad Albenga per provare a prendere ancora più vantaggio sul Rapallo secondo a due punti di distanza. I ruentini affronteranno la Cairese per cercare il sorpasso in testa. Negli altri match le terze Campomorone e Albenga sfidano il Canaletto e la Cairese, mentre Baiardo-Finale e Taggia-Genova Calcio sono le ultime chiamate per le due squadre di casa che senza i tre punti potrebbero dire addio ai sogni promozione. Questo il programma completo:

Le gare dei playoff di Eccellenza

Albenga-Fezzanese

Baiardo-Finale

Campomorone Sant'Olcese-Canaletto Sepor

Rapallo Rivarolese-Cairese

Taggia-Genova Calcio

Novanta minuti importanti anche per i playout. Arenzano e Athletic Albaro è match tra prima e seconda, chi vince è sicura di restare in Eccellenza, l'altra dovrà rinviare la festa. L'altra seconda è la Sestrese che sfida il Cadimare ancora in piena lotta per cercare di uscire dagli ultimi tre posti. Rivasamba-Busalla è scontro diretto per dare l'accelerata decisiva verso la salvezza, mentre chi perde tra Ventimiglia e Pietra Ligure rischia di precipitare in zona rossa.

Le gare dei playout di Eccellenza

Athletic Club Albaro-Arenzano

Sestrese-Cadimare

Rivsamba-Busalla

Varazze-Ospedaletti

Ventimiglia-Pietra Ligure