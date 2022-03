Campomorone Sant’Olcese, altra vittoria con il Rapallo Rivarolese e primato solitario

Squadra in casa

Squadra in casa Campomorone

Il Campomorone Sant’Olcese non si ferma più. Dopo un finale di stagione regolare da urlo che ha permesso di centrare l’obiettivo playoff, oggi è arrivata la seconda impresa nella parte più calda della stagione. Il successo 1-0 ad Albenga è stato solo il primo colpo grosso, il secondo è arrivato oggi in casa con l'1-0 sul Rapallo Rivarolese che una settimana fa aveva travolto il Baiardo 4-1. I tre punti permettono al Campomorone Sant’Olcese di volare al primo posto solitario nella classifica dei playoff con sei punti, unica squadra a punteggio pieno.

La sfida di oggi è equilibrata e la più grande occasione del primo tempo è per gli ospiti che al 42’ colpiscono la traversa con Panepinto, sfortunato il giocatore del Rapallo Rivarolese che viene fermato dal legno in un momento in cui la partita poteva svoltare decisamente a favore degli ospiti.

Il Campomorone però non si fa spaventare più di tanto, tiene la barra dritta e al 74’ trova il gol partita con bomber Provenzano. Fassone approfitta del cambio campo di un compagno e si invola sulla sinistra, salta un avversario e calcia, la conclusione viene respinta da Pratticò ma sulla respinta Provenzano è il più lesto di tutti e infila in rete. I padroni di casa nel prossimo turno affronteranno il Baiardo, che oggi ha vinto 3-0 con il Canaletto, mentre il Rapallo Rivarolese proverà a tornare al successo al Macera contro il Taggia, unica compagine a non avere ancora fatto punti.