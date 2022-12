Eccellenza, domenica il big match è Campomorone Sant'Olcese-Genova Calcio

La frenata di domenica scorsa dell'Albenga non ha riaperto i giochi in Eccellenza. La capolista, che nel prossimo match affronta il Canaletto fanalino di coda, ha 34 punti e potrebbe aumentare il suo vantaggio nella prossima giornata dove la seconda della classe, la Genova Calcio che di punti ne ha 24, sfida in trasferta il Campomorone Sant'Olcese, quarto a quota 22. Un vero e proprio big match per il secondo posto a cui aspirano anche Cairese ed Arenzano, entrambe a 23 punti e impegnate contro Imperia e Busalla.

Non va dimenticata la Lavagnese che dopo un inizio difficile è tornata ad alti livelli, ora ha 22 punti, grazie alla cura Ruvo e domenica sfida un Rapallo in piena crisi. Esordio in panchina nel Baiardo per il nuovo allenatore Repetto subito impegnato contro il Finale. Di seguito tutte le gare della quattrodicesima giornata con inizio alle ore 15.

Baiardo-Finale

Arenzano-Busalla

Athletic Albaro-Forza e Coraggio

Campomorone Sant'Olcese-Genova Calcio

Canaletto-Albenga

Sestrese-Taggia

Imperia-Cairese

Rapallo Ruentes-Lavagnese

Voltrese-Rivasamba