Eccellenza, domenica si torna in campo

Vacanze finite per l'Eccellenza che domenica 8 gennaio torna in campo con tutte le partite alle 15. La capolista Albenga, sempre più sola al comando, sfida il Baiardo in casa con i genovesi che sono in un buon momento di forma e proveranno a fermare la corsa magistrale degli avversari. L'Arenzano se la vedrà con il fanalino di coda Canaletto, mentre in Busalla-Rivasamba ci sono punti importanti in palio in ottica salvezza.

La classifica del campionato di Eccellenza

L'Athletic Albaro fa visita alla Cairese seconda in classifica, derby tutto del capoluogo quello tra Genova Calcio e Voltrese. La Lavagnese proverà a rialzarsi dopo la sconfitta nella finale di Coppa Italia nella gara interna con la Sestrese, match in trasferta per il Campomorone Sant'Olcese impegnato sul campo del Taggia.

La partite dell'8 gennaio in Eccellenza

Di seguito il programma con tutte le gare di domenica:

Albenga-Baiardo

Arenzano-Canaletto Sepor

Busalla-Rivasamba

Cairese-Athletic Albaro

Finale-Imperia

Forza e Coraggio-Rapallo Ruentes

Genova Calcio-Voltrese

Lavagnese-Sestrese

Taggia-Campomorone Sant'Olcese