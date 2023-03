Eccellenza, le gare della ventottesima giornata

Ventottesima giornata in arrivo nel campionato di Eccellenza con l'Albenga che contiua la sua marcia inarrestabile verso la Serie D. La capolista è quasi imprendibile e in casa contro il Forza e Coraggio è pronta a fare un altro passo verso l'obiettivo. La Lavagnese seconda deve proteggere la posizione che vale i playoff e domenica alle 15 affronterà il temibile Arenzano in trasferta.

Tante sfide in salsa genovese domenica prossima, il Baiardo riceve la Genova Calcio, la Voltrese sfida in trasferta l'Atheltic Albaro, mentre la ritrovata Sestrese se la vedrà con il Busalla. Punti importanti per testa e coda della classifica nel match tra Rapallo Ruentes e Campomorone Sant'Olcese.

Le sfide di domenica in Eccellenza

Albenga-Forza e Coraggio

Baiardo-Genova Calcio

Arenzano-Lavagnese

Sestrese-Busalla

Athletic Albaro-Voltrese

Canaletto-Taggia

Finale-Cairese

Imperia-Rivasamba

Rapallo Ruentes-Campomorone Sant'Olcese