Eccellenza, le gare del prossimo turno: il big match è Lavagnese-Imperia

Una domenica di ncroci pericolose per tutte le squadre di Eccellenza che vanno a caccia dei rispettivi obiettivi il 2 aprile alle 15. Il Busalla ospita la capolista Albenga lanciatissima verso la Serie D ma i valligiani dovranno cercare punti per restare fuori dalla zona playout. L'Arenzano prova ad uscire dalla crisi dopo quattro sconfitte di fila nell'insidiosa trasferta di Finale, match difficile per il Baiardo in casa del Forza e Coraggio mentre la Genova Calcio ospita il Rapallo, la più in forma delle squadre in zona playout.

Il big match è Lavagnese-Imperia con i bianconeri che poveranno ad allungare la striscia di tredici risultati utili di fila per restare saldamente al secondo posto. Lanciatissimo è anche il Rivasamba, la migliori insieme all'Albenga per punti nelle ultime cinque giornate, che affronta la Sestrese terzultima. Chiudono il quadro Taggia-Athletic Albaro e Voltrese-Comporomone Sant'Olcese

Le gare del prossimo turno in Eccellenza

Busalla-Albenga

Cairese-Canaletto

Finale-Arenzano

Forza e Coraggio-Angelo Baiardo

Genova Calcio-Rapallo Ruentes

Lavagnese-Imperia

Rivasamba-Sestrese

Taggia-Athletic Albaro

Voltrese-Campomorone Sant'Olcese