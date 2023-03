Eccellenza, le gare del prossimo turno: scontro salvezza Voltrese-Rapallo 

Torna il campionato di Eccellenza domenica 19 marzo alle 15, riflettori puntati su Cairese-Albenga con la terza della classe che sfida la capolista ormai quasi irraggiungibile per chiunque. La Lavagnese seconda se la vedrà con il Canaletto ultimo, mentre la sfida tra Genova Calcio e Imperia vale un posto alle spalle delle big. Per il Campomorone turno sulla carta agevole contro la Sestrese terzultima per provare ad avvicinarsi alla terza posizione.

Nella parte bassa della classifica è sfida salvezza tra Voltrese e Rapallo entambe a 27 punti e meno sei dal Busalla impegnato contro il Finale penultimo.

Le partite del prossimo turno di Eccellenza

Busalla-Finale

Cairese-Albenga

Campomorone Sant'Olcese-Sestrese

Forza e Coraggio-Arenzano

Genova Calcio-Imperia

Lavagnese-Canaletto Sepor

Rivasamba-Athletic Albaro

Taggia-Baiardo

Voltrese-Rapallo