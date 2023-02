Eccellenza, domenica il big match Lavagnese-Cairese e tanti scontri salvezza

Domenica di scontri diretta in zona salvezza in Eccellenza, la Voltrese sfids quartultima nel gruppo delle squadre a 22 affronta il Canalett Sepor fanalino di coda a quota 12, il Taggia sfida il Finale per provare ad uscire dalla zona calda con gli ospiti che invece devono per forza vincere per rientrare nella lotta playout cercando di abbandonare quella per la retrocessionne diretta. Partita importante anche per il Rapallo, tra le squadre più in forma del torneo, che affronta l'Athletic Albaro, al momento tranquillo in graduatoria.

Nelle zone alte l'Albenga capolista fa visita alla Genova Calcio, la Lavagnese ospita nel big match di giornata la Cairese terza mentre il Baiardo, in piena polemica con gli arbitri, se la vedrà con il Campomorone Sant'Olcese squadra che punta a tornare a contatto con il secondo posto.

Le gare di domenica 19 febbraio in Eccellenza

Busalla-Forza e Coraggio

Campomorone Sant'Olcese-Baiardo

Sestrese-Imperia

Genova Calcio-Albenga

Lavagnese-Cairese

Rapallo Ruentes-Athletic Albaro

Rivasamba-Arenzano

Taggia-Finale

Voltrese-Canaletto