Eccellenza, parte il girone di ritorno

Finito il girone di andata l'Eccellenza entra sempre più nel vivo. Nel prima gara di ritorno la capolista Albenga dopo il ko con il Baiardo affronta il Rapallo Ruentes, penultimo e in piena crisi. Sfide tutte genovese tra Arenzano e Athletic Albaro e Busalla-Baiardo, match molto importante per evitare la zona playout.

Il Campomorone Sant'Olcese prova a rientrare nel treno delle prime vincendo contro la Cairese, la Lavagnese, seconda in classifica, affronta il derby con il Rivasamba per continuare a volare. Impegni esterni per Sestrese, Voltrese e Genova Calcio attese rispettivamente da Finale, Forza e Coraggio e Taggia.

Le partite della prossima giornata di Eccellenza

Albenga-Rapallo Ruentes

Arenzano-Athletic Albaro

Busalla-Baiardo

Cairese-Campomorone Sant'Olcese

Canaletto-Imperia

Finale-Sestrese

Forza e Coraggio-Voltrese

Lavagnese-Rivasamba

Taggia-Genova Calcio