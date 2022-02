Eccellenza, girone A: Genova Calcio per blindare i playoff

Centottanta minuti da giocare e tanti verdetti ancora da scrivere, soprattutto in cima alla graduatoria del girone A di Eccellenza. Davanti a tutti c’è la Cairese, unica certa di essere già ai playoff e che domenica pomeriggio sfida l’Arenzano per provare a restare capolista. I rossoneri sono invece già certi di giocarsi la salvezza tramite i playout visto che sono penultimi a 15 punti, aspettano solo di sapere chi sarà il primo avversario e nel frattempo studiano le soluzioni migliori per affrontare le sfide decisive della stagione.

Match importante in arrivo per la Genova Calcio che con i suoi 34 punti è terza e affronta il Pietra Ligure per blindare la qualificazione ai prossimi playoff promozione. Manca un punto ai genovesi, ma non sarà facile strapparlo ai prossimi avversari che sono sesti a 28, a meno uno dal quinto posto, ultimo che qualifica alle partite che valgono la promozione.

Le altre partite di giornata saranno Albenga-Varazze, Finale-Taggia e Ventimiglia-Alassio, tutte importanti in classifica con Finale, Taggia, Albenga e Ventimiglia in lotta per i playout, l’Alassio invece è già retrocesso da tempo.